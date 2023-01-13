الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكي: مصر تمتلك طموحات قوية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي

حقل ظهر
حقل ظهر

قال موقع أمريكي، إن مصر تمتلك طموحات قوية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، وتخطط لأن تصبح واحدة من أكبر اللاعبين في المنطقة.

وأشار موقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص في أخبار النفط والغاز، في تقرير، إلى أن وزارة الموارد المعدنية المصرية قالت هذا الأسبوع، إن مصر صدرت نحو ثمانية ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، بما قيمته 8 إلى 8.5 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الذي ساعد في زيادة الإيرادات.

وأضاف التقرير، أن لديها طموحات قوية في تطوير الغاز الطبيعي ، وتخطط لتصبح واحدة من أكبر اللاعبين في المنطقة، وتبلور الطموح بعد اكتشاف عام 2015 لحقل ظهر العملاق من قبل شركة إيني الإيطالية، ويقدر احتياطي ظهر بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز.

تحقيقا لهذه الغاية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، منحت مصر حقوق استكشاف النفط والغاز لشركة "إكسون" لمنطقتين بحريتين في دلتا النيل.

ومن المقرر أن يبدأ التنقيب في الكتل في وقت لاحق من هذا العام، مع وجود شركة "Exxon" في التشغيل الكامل لكليهما بحصة 100٪. تغطي الكتل 11000 كيلومتر مربع.

في الشهر الماضي، أعلنت مصر عن اكتشاف غاز في قسمها من البحر الأبيض المتوسط​​، في منطقة تديرها شركة شيفرون. يمكن أن يحتوي الاكتشاف على حوالي 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

تمتلك مصر حوالي 2.21 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة وتنتج أكثر من 95 مليار متر مكعب اعتبارًا من عام 2021، مع صادرات بلغت 12 مليار متر مكعب في ذلك العام، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 58%. 

ولفت إلى زيادة الصادرات بشكل أكبر العام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى نقص الغاز في أوروبا، حيث تذهب معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى تلك القارة.

في السنوات الثماني حتى عام 2022، زادت عائدات تصدير الغاز في مصر 13 مرة، مع تضخم الصادرات نفسها أربع مرات في هذه الفترة، وزاد الإنتاج في السنوات الثماني حتى عام 2022 بأكثر من 66 بالمائة.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أسعار الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المسال اويل برايس عام 2022 غاز الطبيعي المسال

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