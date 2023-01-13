المجموعة القصصية «أحوال للروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

المجموعة القصصية "أحوال للروح"، محور الأمسية الثقافية، التي تحتضنها قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافة بالإسكندرية.

وتعقد في السادسة والنصف من مساء الخميس القادم الموافق 19 يناير الجاري، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية الأحدث للكاتب محمد عطية محمود، “أحوال للروح”، والصادرة عن سلسلة إبداعات عربية، والتي تصدرها دائرة الثقافة بإمارة الشارقة.

ويناقش مجموعة “أحوال للروح” كل من: الناقد دكتور أحمد جمال ناجي ــ مدرس البلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الأسكندرية. الناقد أحمد حنفي، تقدم الأمسية وتديرها الكاتبة مني منصور.

ومحمد عطية محمود، كاتب وناقد وقاص. عضو عدة روابط واتحادات أدبية وثقافية، شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية داخل وخارج مصر، وفاز بالعديد من الجوائز الأدبية.

وصدر له العديد من الأعمال الأدبية، والتي تنوعت بين فن القصة والقصيرة، والسرد الروائي، حيث صدر له المجموعات القصصية : "على حافة الحلم" 2003، "وخز الأماني" 2004، "في انتظار القادم" 2009، "عيون بيضاء" 2016، "جمر اللحظة" 2019، وروايتان.

وفي مجال الدراسات النقدية والأدبية صدر للكاتب محمد عطية محمود مؤلفات: “إبحار في رمال متحركة” ــ "تجليات سرد الحياة.. قراءة في أدب نجيب محفوظ" ــ إشكاليات الهامش.. تجليات النص. دراسات في الرواية الإسكندرية ــ "ملامح روائية" قراءة في روايات الألفية الثالثة ــ القصة القصيرة وأسئلة الوجود وغيرها.

ومن إحدى قصص مجموعة “أحوال للروح”، للكاتب محمد عطية محمود، والتي تضم 21 نصا سرديا يتراوح بين الطول والقصر، نقرأ: “‬كانت‭ ‬كلما‭ ‬أطلت‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬فضائها‭ ‬الأثير،‭ ‬بنظرتها‭ ‬الساحرة‭ ‬التي‭ ‬تملأ‭ ‬الكون‭ ‬بهجة،‭ ‬وكملاك‭ ‬يبسط‭ ‬جناحيه‭ ‬على‭ ‬عالمي،‭ ‬يتبدل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.. ‬تكسو‭ ‬الخضرة‭ ‬صحرائي‭ ‬القاحلة‭.. ‬تزهر‭ ‬صباراتي‭ ‬الوديعة‭ ‬بكل‭ ‬ألوان‭ ‬زهورها‭.. ‬تنبت‭ ‬لها‭ ‬رائحة‭ ‬زكية‭ ‬تجتاز‭ ‬المسافات،‭ ‬كي‭ ‬تعبق‭ ‬بها‭ ‬أنفاسنا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قاربت‭ ‬على‭ ‬الجفاف‮‬‭.”