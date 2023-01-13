الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المجموعة القصصية «أحوال للروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية

المجموعة القصصية "أحوال للروح"، محور الأمسية الثقافية، التي تحتضنها قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافة بالإسكندرية.

 

وتعقد في السادسة والنصف من مساء الخميس القادم الموافق 19 يناير الجاري، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية الأحدث للكاتب محمد عطية محمود، “أحوال للروح”، والصادرة عن سلسلة إبداعات عربية، والتي تصدرها دائرة الثقافة بإمارة الشارقة.

 

ويناقش مجموعة “أحوال للروح” كل من: الناقد دكتور أحمد جمال ناجي ــ مدرس البلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الأسكندرية. الناقد أحمد حنفي، تقدم الأمسية وتديرها الكاتبة مني منصور.

 

ومحمد عطية محمود، كاتب وناقد وقاص. عضو عدة روابط واتحادات أدبية وثقافية، شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية داخل وخارج مصر، وفاز بالعديد من الجوائز الأدبية.

 

وصدر له العديد من الأعمال الأدبية، والتي تنوعت بين فن القصة والقصيرة، والسرد الروائي، حيث صدر له المجموعات القصصية : "على حافة الحلم" 2003، "وخز الأماني" 2004، "في انتظار القادم" 2009، "عيون بيضاء" 2016، "جمر اللحظة" 2019، وروايتان.

 

وفي مجال الدراسات النقدية والأدبية صدر للكاتب محمد عطية محمود مؤلفات: “إبحار في رمال متحركة” ــ "تجليات سرد الحياة.. قراءة في أدب نجيب محفوظ" ــ إشكاليات الهامش.. تجليات النص. دراسات في الرواية الإسكندرية ــ  "ملامح روائية" قراءة في روايات الألفية الثالثة ــ القصة القصيرة وأسئلة الوجود وغيرها.

 

ومن إحدى قصص مجموعة “أحوال للروح”، للكاتب محمد عطية محمود، والتي تضم 21 نصا سرديا يتراوح بين الطول والقصر، نقرأ: “‬كانت‭ ‬كلما‭ ‬أطلت‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬فضائها‭ ‬الأثير،‭ ‬بنظرتها‭ ‬الساحرة‭ ‬التي‭ ‬تملأ‭ ‬الكون‭ ‬بهجة،‭ ‬وكملاك‭ ‬يبسط‭ ‬جناحيه‭ ‬على‭ ‬عالمي،‭ ‬يتبدل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.. ‬تكسو‭ ‬الخضرة‭ ‬صحرائي‭ ‬القاحلة‭.. ‬تزهر‭ ‬صباراتي‭ ‬الوديعة‭ ‬بكل‭ ‬ألوان‭ ‬زهورها‭.. ‬تنبت‭ ‬لها‭ ‬رائحة‭ ‬زكية‭ ‬تجتاز‭ ‬المسافات،‭ ‬كي‭ ‬تعبق‭ ‬بها‭ ‬أنفاسنا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قاربت‭ ‬على‭ ‬الجفاف‮‬‭.”

المجموعة القصصية أحوال للروح علي طاولة مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية محمد عطية محمود علي حافة الحلم وخز الأماني

مواد متعلقة

في ذكرى فؤاد حداد.. احتفالية في نادي أدب أطسا بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

أستاذ اقتصاد: مصر تحتاج لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رضا أحمد: الاسم الأدبى للمبدع عنوان كبير للهوية الأدبية

محمد .. متسابق بـ«الدوم»: بعتبر نفسى ممثل للسويس فى الغناء

المجموعة القصصية «أحوال للروح» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

هذه فرصتك الأخيرة.. رسالة نارية من مرتضى إلى كهربا

فتح باب التقديم برياض أطفال المصرية اليابانية للعام الدراسى القادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال