الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الكاتب على قطب: الزحام الذى نعيشه الآن سبب تتشابه الأسماء والأعمال

علي قطب
علي قطب

قال الكاتب الشاب علي قطب، حول الجدل الذي أثير بسبب تشابه اسمي كاتبتين: “بصدد تشابه أسماء الأدباء يثير هذا التشابه قضية، ربما تبدو أكثر وضوحا حين عمل فني يحمل عنوانا لعمل آخر، في هذا السياق يوجد شيء من الأصالة يتسم بها العمل الأول ويظل العمل الثاني وكأنه مقاربة للعمل الأول أو تنويع على لحن أساسي أو إعادة استلهام لهذا العمل وربما يكون توارد الخواطر أمرا شائعا في هذا الموقف وإن أتاح البحث على الإنترنت سهولة التأكد من تفرد الاسم وعدم تكراره، وإن كان الارتباط بعمل معروف يعد رابطا للعمل الآخر كنوع من التسلق اللبلابي فيظهر هذا العمل الآخر في دائرة البحث الرقمي لمصاحبة العمل الأصلي”.

 

وأضاف “قطب” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: “تبدو القضية أكثر إثارة وغموضا في الوقت نفسه وإشكالية حقيقية في أسماء الأعلام، فهناك من يحمل اسما ما وهناك أديب آخر يحمل الاسم نفسه، وكثير من نبحث عن اثنين ونظنهما واحد مع أن الاثنين يحملان الاسم نفسه وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منها مثلا الشاعر إبراهيم رجب والملحن إبراهيم رجب وهما متعاصران".

 

وتابع:"مع الزحام الذي يحدث الآن في الحياة الأدبية تتشابه الأسماء وربما تتشابه الأعمال مع أن الأصل في الإبداع البحث عن الخصوصية والتفرد وكل إنسان يحمل اسما من أربعة مفردات على الأقل بإمكانه أن يختار من بينهما وبعضنا يفضل اسما للكتابة والإبداع والصيغ كثيرة، في الحقيقة لا أدري لماذا يصر البعض على اختيار اسم لشخص معاصر له سبقه بقليل من باب الاعتزاز باسمه الشخصي أو بلقبه أو بالأب أو بالجد وفي كل الأحوال إبداعه هو الإضافة الحقيقة لوجوده الحقيقي".

 

واختتم: "أرى المشكلة هي مشكلة تخيل، فيبدو أن بعض الناس لا يستطيع أن يتخيل صيغة لنفسه باستثناء هذا الاسم ولو أتيح له أن يكون حرا في خياله لتجاوز هذا الموقف بسهولة، إننا نعرف المفكر المصري الكبير السيوطي وليس اسمه كذلك لكن نسبة إلى أسيوط التي لم يزرها في حياته ولكن أصوله منها”.

الكاتب علي قطب مع الزحام الذي نعيشه الآن تتشابه الأسماء وربما الأعمال البحث علي الأنترنت البحث عن الخصوصية

مواد متعلقة

علي قطب: العامية لم تأتِ من فراغ وقادرة على حمل أدب وفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

لينك بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى شهر يناير 2023

رئيس وزراء فلسطين: على بريطانيا صاحبة إعلان بلفور الاعتراف بدولة فلسطين

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة ولم تتاثر بحريق بجوار محطة الزقازيق

الكاتب على قطب: الزحام الذى نعيشه الآن سبب تتشابه الأسماء والأعمال

تراجع أسعار الذهب فى ختام التعاملات.. وعيار 18 يُسجل 1586 جنيهًا

«صنايعية مصر» يكشف تفاصيل إنشاء محمد غانم أول مصنع للكوتشي بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال