نجلة محافظ بورسعيد تشارك بالغناء فى برنامج «الدوم»

كشفت فاطمة الزهراء، ابنة محافظة بورسعيد، عن موهبتها في الغناء أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، وتم التعبير عن موهبتها من خلال غناء "القلب يعشق كل جميل"، ولهذا عبر محمد أبو الخير عضو لجنة تحكيم البرنامج عن إعجابه بهذا الصوت قائلًا: "عظيم جدًا بالتوفيق ليكي".

"الدوم" لاكتشاف المواهب

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ولجنة التحكيم مكونة من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.