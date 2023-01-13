تصنيف قرية «أبو شحاتة» فى الإسماعيلية الأكثر إنجابًا للتوأم فى العالم

كشف الدكتور علي محمد علي، استشاري النساء والتوليد، سبب انتشار ظاهرة ولادة التوأم في قرية “أبو شحاتة ”، في محافظة الإسماعيلية بعد تصنيفها الأكثر إنجابًا للتوأم على العالم، مؤكدًا أن هذا يرجع إلى عدة عوامل.

أسباب انتشار ظاهرة التوأم بالقرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، مع الإعلامي خالد ميري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة النسب الكبيرة في زواج الأقارب، وهو ما يشير إلى وجود العامل الوراثي لانتشارها.

كما أكد أن من ضمن هذه الأسباب التي أدت إلى انتشار ولادة التوأم في القرية هي تعدد عمليات الولادة وتكرار الحمل وهو ما ينتشر بكثرة في القرى بخلاف المدن، وكذلك أخذ المنشطات حال تأخر عمليات الإنجاب.

وأشار إلى أن معظم ولادة التوأم في القرية هو التوأم المتشابه وليس التوأم المتآخي، لافتا إلى أن التوأم المتشابه نتيجة عامل وراثي بحت، والدليل هنا هو ارتفاع نسبة زواج الأقارب في القرية.