تحليل 178 ألف عينة مياه شرب و782 صرف صحي بكفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرا من اللواء حسن عبدالغنى القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، عن مجهودات خلال عام في قطاع الجودة والمعامل والذي يعمل على مراقبة ومتابعة سلامة ومأمونية وجودة المياه بالمحطات وشبكات التوزيع بنطاق المحافظة من خلال معامل المحطات، والمعمل المركزي بالمقر الرئيسي والحاصل على شهادة الأيزو 17025، مشيرا إلى أنه تم رفع وتحليل نحو 178 ألف عينة لمياه الشرب على مدار عام 2022.

وأشار القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، إلى اعتماد الإصدار الثاني لخطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة الكشلة بمركز دسوق، بالإضافة إلي قيام الإدارة العامة لمراقبة الجودة بالشركة القابضة والمتمثلة في إدارة سلامة ومأمونية المياه بإجراءات المراجعة والتفتيش على تنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن الإصدار الأول لنظم إمداد محطات "الخاشعة - فوه - مطوبس – متبول"، وذلك للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية الصادرة عن الخطط، حيث تم التنسيق والتعاون بين إدارة سلامة ومأمونية المياه وإدارة التوعية بالشركة لتكثيف حملات التوعية لزيادة الوعي البيئي فيما يخص " مصادر المياه – المحافظة على شبكات الصرف الصحي ".

- إنهاء إجراءات تراخيص السيب النهائية لـ 11محطة معالجة صرف صحي

وفيما يخص محطات معالجة الصرف الصحي، تابع رئيس مياه كفر الشيخ، أنه تم الحصول على الموافقات البيئية لمحطات معالجة الصرف الصحي " العجوزين، دسوق، سنهور المدينة، شباس الملح، الحامول، بلطيم"، وذلك بالتنسيق مع شئون البيئة بمحافظة الغربية، وتم إنهاء إجراءات تراخيص السيب النهائية لـ 11محطة معالجة صرف صحي وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لصرف شرق وغرب كفر الشيخ.

وتابع "عبدالغني"، أنه تم تحليل نحو 4782 عينة بمعامل محطات معالجة الصرف الصحى، ويتم مراقبة صرف المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية من خلال الإدارة العامة للصرف الصناعي للحفاظ على الشبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وأضاف أنه تم إجراء المراجعات الداخلية الخاصة بمعامل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على الإجراءات التصحيحية المطلوبة لرفع كفاءة المعامل والمحطات بالشركة، ويساهم قطاع الجودة والمعامل بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة، في تفعيل المشاركة الطلابية ومتطلبات سوق العمل والرغبة في تنمية مواهب وقدرات الطلاب التكنولوجية والفنية لمواكبة التطور التكنولوجي في نظم الجودة وذلك من خلال تنظيم زيارات دورية لطلاب المدارس بالتعاون مع إدارة التوعية بالشركة ومعمل المنطقة لرفع المستوى التعليمي والثقافي لدى الطلاب بالإضافة إلى التدريب الصيفي لطلاب كلية العلوم بمعامل محطات الشركة.