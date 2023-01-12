«الدوم» يستعرض جولاته فى المحافظات خلال الأشهر الماضية

استعرضت بداية الحلقة الأولى من برنامج الدوم في موسم الثاني حصاد الأشهر الماضية والجولات المختلفة في المحافظات المختلفة، وكيف ستكون الحلقات القادمة من البرنامج، وهو ما استعرضه شريف نور الدين ونهى درويش.

برنامج الدوم

وتحدث مقدما البرنامج عن الخطوات الأولى للعمل وكانت البداية من محافظة بورسعيد مع رضوى إيهاب التي قدمت مشهدا تمثيليا في ثوان معدودة.

ولحقها محمد أحمد زين في موهبة الغناء مقدما أحد المواويل وتمت الإشادة به ثم عزة مجدي في التمثيل وأحمد عيد في فئة التقديم وبدأت اللجنة في استماع المتسابقين؛ لتقييمهم خلال المرحلة الأولى، وتكونت اللجنة من أحمد مبارك أستاذ التمثيل وطارق شاش ومحمد أبوالخير أستاذ الموسيقى والغناء.

البرنامج الذي تنفذه شركة «ميديا هب» يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبحث عن المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف المحافظات، فيما يشهد «الدوم» فى موسمه الثاني تطويرًا كبيرًا على مختلف المستويات، التى نستعرض تفاصيلها فى السطور التالية.

يشهد الموسم الثانى من البرنامج الكثير من التطورات فى المسابقات ولجان التحكيم وشكل البرنامج بشكل أكثر تميزًا؛ وبطريقة ستحقق إبهارًا كبيرًا للجمهور خلال حلقاته الأولى، على أن يتم عرض حلقاته يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

قررت الشركة إضافة عدد جديد من المسابقات خلال الموسم الجديد، حيث تضمنت المسابقات فى الموسم الأول «الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى»، لتتم إضافة «العزف الموسيقى» على آلات مختلفة، مثل العود والناى والقانون.

يشهد الموسم الثانى من البرنامج الكثير من التطورات فى المسابقات ولجان التحكيم وشكل البرنامج بشكل أكثر تميزًا؛ وبطريقة ستحقق إبهارًا كبيرًا للجمهور خلال حلقاته الأولى، على أن يتم عرض حلقاته يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.