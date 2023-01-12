الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور، بسبب خلافات بينهما، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة.

ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم قتل شاب بولاق الدكرور

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