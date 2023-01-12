التنمية المحلية نستهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالبنية التحتية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة تستهدف زيادة المستوى المعيشي الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين دون الإضرار بالبيئة.

البنية التحتية

أضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالبنية التحتية وتطويرها بأحدث التقنيات الحديثة، معبراً: "زي ما استلمنا بلدنا من أجدادنا هنسلمها لأحفادنا دولة متقدمة تتميز بالتنمية المستدامة".

التنمية المستدامة

وتابع: أن هناك عددا من البرامج التنموية المتكاملة تستهدف تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تم إدراجها علي منصة الأمم المتحدة باعتبارها تجارب تنموية رائدة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في عام 2021 بمحافظتي سوهاج وقنا.