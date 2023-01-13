الحوار الوطنى.. 3 مهام على عاتق لجنة «الأحزاب السياسية»

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع، من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات وتمثلت مهام لجنة الأحزاب السياسية:

1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.

2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.