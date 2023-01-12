سقوط أمطار متوسطة على مرسى مطروح والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح حيث رصدت "الدستور" عددًا من الشوارع عقب سقوط الأمطار.

وأعلنت محافظة مطروح استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور.

وفي سياق آخر قال محمد خضر المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات واستدعاء جميع العاملين من الراحات وذلك تحسبا لحدوث أي تداعيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عددا السيارات بالشركة 84 سيارة ومعدات شفط مياه عملاقة لرفع مياه الأمطار من الشوارع الميادين بمدن محافظة مطروح ال 8 مشيرا إلي أنه تم توزيع 59 سيارة ومعدة على مدن محافظة مطروح كالآتي "41 سيارة ومعدة بمدينة مرسي مطروح، سيارة بمدينة الضبعة، 3 سيارة ومعدة بمدينة العلمين، 3 سيارة ومعدة بمدينة الحمام، 8 سيارة ومعدة بمدينة سيوة، سيارة بمدينة النجيلة، سيارة بمدينة براني، وسيارة بمدينة السلوم بالإضافة إلى 25 سيارة ومعدة جاهزة في حالة الطوارئ”.

وأضاف أنه تم تطهير 717 شميشة تصريف مياه أمطار وتطهير المحطات الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى إجراء سيناريوهات لبعض الأزمات والتأكد من صلاحية المعدات وجاهزية والأفراد، مؤكدًا على أنه يتم متابعة حالة الطقس بشكل يومي عن طريق غرفة الأزمات للشركة القابضة وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التمركز لبعض المعدات في بعض المناطق الساخنة التي تم تحديدها خلال الأعوام السابقة وتم تنفيذ بعض الأعمال البسيطة التي حلت مشاكل تجمع مياه الأمطار داخل مدينة مرسي مطروح وبعض النقاط على كورنيش مدينة مرسى مطروح.

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