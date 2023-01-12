الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على مرسى مطروح والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

شوارع مطروح
شوارع مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح حيث رصدت "الدستور" عددًا من الشوارع عقب سقوط الأمطار. 

وأعلنت محافظة مطروح استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور.  

وفي سياق آخر قال محمد خضر المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إنه تم رفع درجة الاستعداد  القصوى وإلغاء الإجازات والراحات واستدعاء جميع العاملين من الراحات وذلك  تحسبا لحدوث أي تداعيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عددا السيارات بالشركة  84 سيارة  ومعدات شفط مياه عملاقة لرفع  مياه الأمطار من الشوارع الميادين بمدن محافظة مطروح ال 8  مشيرا إلي أنه تم توزيع   59 سيارة ومعدة على مدن محافظة مطروح كالآتي "41 سيارة ومعدة بمدينة مرسي مطروح، سيارة بمدينة الضبعة، 3 سيارة ومعدة بمدينة العلمين، 3 سيارة ومعدة بمدينة الحمام، 8 سيارة ومعدة بمدينة سيوة، سيارة بمدينة النجيلة، سيارة بمدينة براني، وسيارة بمدينة السلوم بالإضافة إلى 25 سيارة  ومعدة جاهزة في حالة الطوارئ”.

وأضاف أنه تم تطهير 717 شميشة تصريف مياه أمطار وتطهير المحطات الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى  إجراء سيناريوهات لبعض الأزمات والتأكد من صلاحية المعدات وجاهزية  والأفراد، مؤكدًا على أنه يتم  متابعة حالة الطقس بشكل يومي عن طريق غرفة الأزمات للشركة القابضة وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التمركز لبعض المعدات في بعض المناطق الساخنة التي تم تحديدها خلال الأعوام السابقة وتم تنفيذ بعض الأعمال البسيطة التي حلت مشاكل تجمع مياه الأمطار داخل مدينة مرسي مطروح وبعض النقاط على كورنيش مدينة مرسى مطروح.

IMG-20230112-WA0054
IMG-20230112-WA0054
IMG-20230112-WA0053
IMG-20230112-WA0053
IMG-20230112-WA0052
IMG-20230112-WA0052
IMG-20230112-WA0051
IMG-20230112-WA0051
IMG-20230112-WA0049
IMG-20230112-WA0049
IMG-20230112-WA0048
IMG-20230112-WA0048
٢٠٢٣٠١١٢_٢١٢٧٣٦
٢٠٢٣٠١١٢_٢١٢٧٣٦
٢٠٢٣٠١١٢_٢١٢٧١٠
٢٠٢٣٠١١٢_٢١٢٧١٠
٢٠٢٣٠١١٢_٢١٢٧٣٣
٢٠٢٣٠١١٢_٢١٢٧٣٣
امطار متوسطة حالة الطواريء محافظة مطروح مدينه مرسي مطروح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«الهضبة وسمعة» نجوم حاضرون فى الحلقة الأولى من برنامج «الدوم»

تراجع أسعار الذهب فى ختام التعاملات.. وعيار 18 يُسجل 1586 جنيهًا

أقوال المجني عليه فى اتهام سيدة وآخرين باختطاف صاحب شركة وتصويره عاريًا وابتزازه

«الدوم» يبدأ حلقته الأولى من الموسم الثانى برسالة.. «لو بطلنا نحلم نموت»

تعرف على أهم المتسابقين في تجارب الأداء ببرنامج «الدوم» بموسمه الثاني

مصرع شاب وإصابة والده بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين شمال أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال