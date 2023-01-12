الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطل يطعن صديقه بسبب 200 جنيه فى حلوان

عاطل
عاطل

أقدم عاطل علي طعن صديقه بسبب خلاف مالي علي مبلغ 200 جنيه بمدينة حلوان.

البداية كانت بورود  إخطارا لمأمور قسم شرطة حلوان، من مستشفى النصر، يفيد باستقبالها “محمد ج ، 32 سنة”، عامل ومقيم بعرب غنيم حلوان، مصاب بجرح نافذ في البطن ومحجوز بالمستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين قيام المدعو "م م "، 29 سنة عاطل ومقيم عرب غنيم حلوان، بإحداث إصابة المجني عليه بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وتبين من التحريات أن المتهم قام باقتراض مبلغ مالي من المصاب ولم يسددها، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها بطعن صديقه باستخدام سلاح ابيض “مطواة”.

عاطل طعن صديقه خلاف مالي حلوان

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