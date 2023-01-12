شريف نور الدين ونهى درويش مقدمًا الموسم الجديد من «الدوم»

يبدأ خلال دقائق الموسم الجديد من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الفنية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي من أجل البحث عن المواهب في كل محافظات مصر.

برنامج الدوم الموسم الثاني

ومن المقرر أن يقدم الموسم الجديد كلا من الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية نهى درويش وتبدأ الحلقة في الحادية عشرة مساء وتعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

البرنامج الذي تنفذه شركة «ميديا هب» يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبحث عن المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف المحافظات، فيما يشهد «الدوم» في موسمه الثاني تطويرًا كبيرًا على مختلف المستويات، التي نستعرض تفاصيلها في السطور التالية.

يشهد الموسم الثاني من البرنامج الكثير من التطورات في المسابقات ولجان التحكيم وشكل البرنامج بشكل أكثر تميزًا؛ وبطريقة ستحقق إبهارًا كبيرًا للجمهور خلال حلقاته الأولى، على أن يتم عرض حلقاته يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

قررت الشركة إضافة عدد جديد من المسابقات خلال الموسم الجديد، حيث تضمنت المسابقات فى الموسم الأول «الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني»، لتتم إضافة «العزف الموسيقي» على آلات مختلفة، مثل العود والناي والقانون.

وقالت مصادر من داخل فريق العمل، لـ«الدستور»، إن الموسم الجديد سيكون أكثر دقة وتحديثًا عن النسخة الماضية، مضيفة أن الأسابيع الثلاثة الأولى من البرنامج ستضم حلقتين في كل أسبوع، وستتضمن الجولات الأولى اختيار المواهب من المحافظات، التي سيذهب إليها فريق البرنامج في أماكنها.

وأضافت أن فريق العمل أنشأ ما يُشبه «دوم» صغيرًا فى كل محافظة لاختيار المواهب، وكانت المفاجأة الكبرى هي تضاعف أعداد المتقدمين هذا الموسم أكثر من الموسم السابق بشكل هائل، وهو ما شجع القائمين على البرنامج على تقديم موسم قوى ومختلف.

واستقبلت اللجنة المنظمة طلبات المتقدمين قبل عدة أشهر وفحصتها، ثم عقدت، خلال الأسابيع الماضية «الأوديشن المبدئى» بالمحافظات، وتم اختيار أعداد كبيرة من الموهوبين.

وشهدت المحافظات تضافر جهود كل الأجهزة المعنية، لإنجاح المسابقة التي أشاد بها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، مشجعًا على الاستمرار في اكتشاف المواهب من كل أنحاء مصر.