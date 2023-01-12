الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شريف نور الدين ونهى درويش مقدمًا الموسم الجديد من «الدوم»

الدوم
الدوم

يبدأ خلال دقائق الموسم الجديد من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الفنية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي من أجل البحث عن المواهب في كل محافظات مصر.

برنامج الدوم الموسم الثاني

ومن المقرر أن يقدم الموسم الجديد كلا من الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية نهى درويش وتبدأ الحلقة في الحادية عشرة مساء وتعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

البرنامج الذي تنفذه شركة «ميديا هب» يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبحث عن المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف المحافظات، فيما يشهد «الدوم» في موسمه الثاني تطويرًا كبيرًا على مختلف المستويات، التي نستعرض تفاصيلها في السطور التالية.

يشهد الموسم الثاني من البرنامج الكثير من التطورات في المسابقات ولجان التحكيم وشكل البرنامج بشكل أكثر تميزًا؛ وبطريقة ستحقق إبهارًا كبيرًا للجمهور خلال حلقاته الأولى، على أن يتم عرض حلقاته يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

قررت الشركة إضافة عدد جديد من المسابقات خلال الموسم الجديد، حيث تضمنت المسابقات فى الموسم الأول «الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني»، لتتم إضافة «العزف الموسيقي» على آلات مختلفة، مثل العود والناي والقانون.

وقالت مصادر من داخل فريق العمل، لـ«الدستور»، إن الموسم الجديد سيكون أكثر دقة وتحديثًا عن النسخة الماضية، مضيفة أن الأسابيع الثلاثة الأولى من البرنامج ستضم حلقتين في كل أسبوع، وستتضمن الجولات الأولى اختيار المواهب من المحافظات، التي سيذهب إليها فريق البرنامج في أماكنها.

وأضافت أن فريق العمل أنشأ ما يُشبه «دوم» صغيرًا فى كل محافظة لاختيار المواهب، وكانت المفاجأة الكبرى هي تضاعف أعداد المتقدمين هذا الموسم أكثر من الموسم السابق بشكل هائل، وهو ما شجع القائمين على البرنامج على تقديم موسم قوى ومختلف. 

واستقبلت اللجنة المنظمة طلبات المتقدمين قبل عدة أشهر وفحصتها، ثم عقدت، خلال الأسابيع الماضية «الأوديشن المبدئى» بالمحافظات، وتم اختيار أعداد كبيرة من الموهوبين. 

وشهدت المحافظات تضافر جهود كل الأجهزة المعنية، لإنجاح المسابقة التي أشاد بها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، مشجعًا على الاستمرار في اكتشاف المواهب من كل أنحاء مصر.

برنامج الدوم الموسم الثاني الموسم الثاني الدوم برنامج المواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

بث مباشر.. انطلاق الموسم الثانى من برنامج «الدوم»

تراجع أسعار الذهب فى ختام التعاملات.. وعيار 18 يُسجل 1586 جنيهًا

مع استمرار الصرف لشهر يناير.. أسعار السلع التموينية 2023

جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي

ضبط ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها وبلغت باختفائه فى أطفيح

مدحت شلبى للاعب من جنوب سيناء: كابيتانو مصر فرصة عظيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال