الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم أسيوط» تُنهي استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وعقد عبدالعزيز حسن زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا موسعًا ضم مديري ووكلاء الإدارات التعليمية؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم دسوقى وكيل المديرية، ومحمد النمر مدير عام التعليم العام، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية.

وشدد"عبدالعزيز" على ضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة في أثناء فترة الامتحانات لغير المختصين، تنفيذا لتوحيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، التي شدد فيها على اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب للإمتحانات فى جو من الهدوء والانضباط؛ بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم، مع محاربة الغش وعدم السماح به ومساءلة من يخالف ذلك.

وأكد “زنار” على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والحفاظ على إضاءة وتهوية اللجان مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأشار وكيل الوزارة على ضرورة تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالشهادة الإعدادية برئاسة مدير الإدارة وتقوم بمتابعة أعمال الامتحانات وجميع الأحداث ويتم التواصل وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية فور وقوع أى حدث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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إزالة كافة المعوقات استقبال الطلاب الإدارات التعليمية الاستعدادات النهائية امتحانات الفصل الدراسي الأول غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مديرية التربية والتعليم بأسيوط

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