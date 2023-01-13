الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

في ذكرى ميلاده.. منير مراد زوج سهير البابلي الذي تحدى الجميع بـ«موسيقى الجاز»

منير مراد بصحبة شقيقته
منير مراد بصحبة شقيقته

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان منير مراد، الذي ولد في 13 يناير عام 1922، وشقيق الفنانة ليلى مراد.

بزغ نجم الراحل منير مراد، في مجال الغناء والتلحين، خاصة للإغاني المرحة والكوميدية. وقدم في بدايتة الفنية عددًا من الأفلام أشهرها «نهارك سعيد».

ولد موريس زكي مراد، واشتهر باسم منير مراد في القاهرة، والده زكي مراد، ملحن اشتهر في أوائل القرن العشرين، ووالدته جميلة روشو، يهودية مصرية وهي ابنة متعهد الحفلات إبراهيم روشو.

منير مراد.. الملحن المفضل لشادية وعبد الحليم حافظ

اتجه منير مراد في بدايته للتلحين على موسيقى الجاز التي كانت رائجة وقتها في الغرب ولكنه واجه صعوبات في الترويج لها وإقناع المنتجين بها إلى أن كانت بدايته الحقيقية بأغنية «واحد.. اتنين» لشادية والتي فتحت أمامه الطريق أمام المطربين ومنتجي الأفلام.

كان منير مراد رائدا من رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر، حيث وضع أشهر موسيقى الرقصات والاستعراضات التي كانت تؤديها تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف. 

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وارتباط صوت شادية بألحان منير مراد كان علامة مضيئة في تاريخ الموسيقى المصرية، حيث قام على مدى سنوات بتلحين عدة أغاني لها أصبحت من كلاسيكيات الأغاني الرومانسية في مصر، بالإضافة للأغاني التي لحنها لعبد الحليم حافظ، والتي كانت بمثابة جزء خاص من تجربته هذا بجانب الدويتوهات التي لحنها لعبد الحليم وشادية.

تميزت ألحانه بالخفة والمرح والسرعة والرشاقة، بالإضافة إلى بساطة الجملة اللحنية وجاذبيتها وإجادة المزج بين الموسيقى الشرقية والغربية، ووضعته ألحانه مبكرا على خريطة الملحنين الجيدين في مصر.

برع منير مراد، فى إنتاج الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر واكتسبت ألحانه فى السينما لشادية وعبد الحليم حافظ شهرة هائلة وكان لهما النصيب الأوفر من ألحانه، ولحن أيضا لعدد كبير من المطربين والمطربات منهم شريفة فاضل ومحرم فؤاد ووردة.

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تزوج منير مراد ثلاث مرات، الأولى من فتاة يهودية إيطالية، أنجب منها ابنه الوحيد زكي، ثم تزوج الفنانة سهير البابلي لفترة تجاوزت الـ 9 سنوات ما بين عامي 1958 و1967.

تعد سهير البابلي، الحب الحقيقي في حياته، ثم تزوج للمرة الثالثة من ميرفت حسني شريف، الأخت غير الشقيقة للفنان تامر حسني، واستمر ذلك الزواج حتى وفاته في 17 أكتوبر 1981.

النجم منير مراد منير مراد الأفلام السينمائية الفنانة ليلى مراد تحية كاريوكا سهير البابلي زكي مراد

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