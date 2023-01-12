اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى الخميس 12/يناير/2023 - 09:54 م 1/12/2023 9:54:41 PM اعتراضات سيد عبدالحفيظ شارك طباعة received_728889488751350 received_828640168200029 received_856536698896051 received_713846793735043 received_2671768469620783 received_5656544124463454 received_1393584767844358 received_503009811971991 received_496566315941201 received_3016776545283218 received_3002713810033083 received_585833676886194 received_2346716605480642 received_535079908384879 شارك طباعة