«الجيل»: المواطن يُعلق آمالًا كبيرة على نتائج الحوار الوطني

رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني الذى أعلنه اليوم الخميس، وحدد فيه الموضوعات التي تناقشها اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد “الشهابي” على جهود حزبه المشاركة في الحوار في الموضوعات الـ 19 التي حددها مجلس الأمناء.

وأعرب رئيس حزب الجيل، عن سعادته البالغة بتلك القرارات التي أعلنها مجلس الأمناء وخاصة تأكيده على بدء الجلسات الفعلية للحوار خلال أيام، مشدداً على أن الرأي العام المصري ينتظر الحوار ونتائجه ويعلق عليها آمالًا كبيرة في أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية وتكون خارطة طريق نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.