الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخص باختناق إثر حريق نشب بمنزله فى قنا

اسعاف
اسعاف

أصيب أحد الأشخاص اليوم الخميس، إثر نشوب حريق داخل منزل مكون من 3 طوابق في نجع معين بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ للنجدة بنشوب حريق على سطح منزل مكون من 3 طوابق في نجع معين مركز قفط، وأسفر الحريق عن إصابة شخص.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مكان الواقعة وتبين من الفحص إصابة "حجاج الصغير دندراوي" 40 سنة، بحالة اختناق وتم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإسعاف والإطفاء الإسعاف اصابة شخص الحماية المدني الحماية المدنية ب الحماية المدنية

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