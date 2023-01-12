مع استمرار الصرف لشهر يناير.. أسعار السلع التموينية 2023

يستمر حتى الآن صرف الحصص التموينية المقررة للمواطنين ببطاقات التموين لذا يكثر البحث عن أسعار السلع التموينية 2023 كي يعرف المواطنين ما الذي يمكن الحصول عليه بالمبلغ المقررة لهم.

أسعار السلع التموينية 2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار السلع التموينية 2023 لمختلف السلع والحصة التموينية المقررة لكل مواطن.

• أرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

• عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

• دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

• صلصة وزن 300 جم بسعر 6 جنيهات.

• زيت خليط حجم 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

• سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

• شاي ناعم وزن 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

• مسلى صناعي وزن 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

• مكرونة وزن 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

• مكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

• فول معبأ وزن 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

• تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 12 جنيهًا.

• جبنة تتراباك وزن 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

• جبنة تتراباك وزن 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

• مربى أنواع وزن 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

• کیس ملح طعام وزن 300 جم بسعر جنيه واحد.

• طحينة بيضاء ظرف وزن 140 جرامًا بسعر جنيهين.

• مسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

• مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

• صابون تواليت وزن 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

• صابون غسيل وزن 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

• کیس سائل غسيل أوان وزن 80 جم بسعر جنيهين.

• لبن جاف وزن 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

• خل 5% حجم 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

• علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

• قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جم بسعر 3 جنيهات.

• بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر جنيهين.

• بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

• بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

• بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

• بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.



نصيب الفرد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا حتى 4 أفراد.

ويكون نصيب الفرد على البطاقة التموينية زجاجة زيت 800 جرام للفرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة، صرف عدد واحد كيلو أرز لبطاقة التموين التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد، و2 كيلو لعدد الأفراد 4 أفراد أو يزيد.

صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 افراد، وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة لعدد 4 أفراد أو أكثر.

زيادة الدعم التمويني 100 جنيه استثنائية



منذ سبتمبر 2022 تم زيادة الدعم التمويني 100 جنيه استثنائية لمواجهة أعباء الغلاء وذلك في أعقاب الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصري ما تسبب في زيادة أسعار السلع الغذائية.

لذا قررت وزارة التموين زيادة استثنائية على بطاقة التموين من 100 إلى 300 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدلًا من 100 جنيه للأسر الأكثر احتياجًا ولمساعدتها في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية.