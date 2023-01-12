الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جثة متفحمة».. أمن الجيزة يحاول حل لغز جثة شاب بولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهوده لكشف غموض العثور جثة شاب متفحمة داخل شقته في ظروف غامضة بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان قد تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “ف.ك”، 26 سنة، متفحمة داخل الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة غموض جثة شاب شقته بولاق الدكرور

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«جثة متفحمة».. أمن الجيزة يحاول حل لغز جثة شاب بولاق الدكرور

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