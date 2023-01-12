الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: السنوات الثمانى الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أنّ السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق رغم تواصل ظاهرة "إل نينيا" التي لها تأثير بارد على أنماط المناخ.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتّحدة في بيان، أنّ "السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق في العالم بسبب ارتفاع متواصل في تركّز غازات الدفيئة وتراكم الحرّ"، وفق فرانس برس.

وأول أمس ذكر التقرير السنوي للبرنامج الأوروبي حول التغير المناخي كوبرنيكوس، أن سنوات 2015-2022 كانت الأكثر حرًا على الإطلاق في العالم متجاوزة بأكثر من درجة مئوية معدل الحرارة المسجل مطلع الحقبة الصناعية.

وعلى الصعيد العالمي، حلت السنة المنصرمة في المرتبة الخامسة، وترافقت مع سلسلة من الظواهر القصوى التي تشكل دليلًا على تداعيات الاحترار المناخي.

ورغم التأثير البارد لظاهرة "إل نينيا" كان العام 2022 أكثر حرًا "بنحو 1,2 درجة مئوية" من المعدل المسجل بين 1850 و1900 قبل أن يكون للثورة الصناعية تأثير على المناخ.

الغسل الأخضر

سبق أن حذّرت الأمم المتحدة في تقرير لها من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2,6 درجة مئوية، بحلول نهاية القرن؛ نظرًا إلى التعهّدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، هذه النتيجة "لا ترقى إلى المستوى المطلوب لدرجة مثيرة للشفقة".

ودعا إلى وقف "الغسل الأخضر"، أي ترويج جهات لمعلومات مضللة بشأن التزامات مزعومة لحماية البيئة. 

إلا أن الدول لا تلتزم تعهّداتها والمسار الحالي يؤدّي إلى ارتفاع حرارة الأرض بـ2,8 درجة مئوية، وفق ما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

والمساران يؤديان إلى احترار أعلى من هدف اتفاق باريس للمناخ، لحصر ارتفاع درجة الحرارة بمعدل "أدنى بوضوح" من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1,5 درجة.

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الامم المتحدة الأكثر حرا على الإطلاق 8 سنوات الأخيرة أنماط المناخ ظاهرة إل نينيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

خطاب مهم من التعليم بشأن موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات من أداء الامتحانات

خبراء اقتصاديون عن مبادرة الـ11%: تدعم القطاعات الإنتاجية وتزيد القدرة على مواجهة الأزمات العالمية

بعد عرضهما بالقاهرة السينمائي.. «جنيات إينشيرن» و«آل فابلمان» بنقابة الممثلين الأمريكية

«التمثيل التجاري»: تكثيف التعاون مع جمعية المصدرين المصريين للتحرك في الأسواق الدولية

السبت.. المركز القومي للسينما يقيم نادى السينما المستقلة

السيطرة على حريق بشقة سكنية في منطقة الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصي الهاشمي.. وقوة الدولة الأردنية في الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال