فريق التحقيق الدولى بجرائم عصابات داعش الإرهابية يزور العراق

زار فريق التحقيق الدولي للتقصي والتحقيق بجرائم عصابات داعش الإرهابية في العراق (يونيتاد)، محافظة كركوك برئاسة رئيس مكتب إدارة الأدلة في البعثة أنيس أحمد ومسئولة فريق الطب الشرعي كارولين باركر.

وقال محافظ كركوك راكان الجبوري وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة فريق التحقيق الدولي التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) للتقصي والتحقيق بجرائم إرهاب داعش في العراق إلى كركوك هي الأولى إلى المحافظة".

وأضاف الجبوري، أن "عصابات داعش احتلت بعد أحداث 2014 أكثر من نصف مساحة المحافظة وتعرض الأهالي في المناطق المحتلة إلى جرائم بشعة وشملت آثارها تدمير المناطق السكنية والمواقع والتلال الأثرية في جنوب المحافظة".

وتابع: أن "الفريق يعمل في العراق منذ خمس سنوات، ويختص بتحديد جرائم داعش وآثارها وهوية الرفاة من الضحايا بالعمل مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الشهداء ومفوضية حقوق الإنسان، ويمتلك الفريق جهدا فنيا ذا خبرة؛ لتقديم الدعم للجهات العراقية إلى جانب مهامه في كشف جرائم داعش باستهداف المواقع التأريخية والتراثية وتقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا".

وأكد الجبوري دعم جهود وتوجهات الحكومة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات المختصة من مؤسسة الشهداء ومفوضية حقوق الإنسان لإنصاف أهالي كركوك.



مكافحة الإرهاب في العراق

أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الخميس، عن مقتل ما يسمى بأمر قاطع الوقف في ديالى.

وقال الجهاز في بيان له، إن قوة من الجهاز نفذت عملية نوعية في قرية المخيسة بمُحافظة ديالى، بعد أن تم نصب كمين مُحكم أسفر عن مقتل المدعو هشام محي مال الله المعموري المُكنى (عز الدين)، والذي يشغل منصب أمر قاطع الوقف في عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "الإرهابي كان قد خطط ونفذ عملية اغتيال المقدم الشهيد حيدر الربيعي في منطقة العبارة بذات المحافظة قبل أيام، فيما قُتل أحد اتباعه بعدما فجر نفسه أثناء الاشتباك مع شُجعان العمليات الخاصة".

وأكد أن "الجهاز ثابتٌ على نهجه وسيبقى حريصًا على شعب وأرض وسماء ومياه هذا الوطن العظيم".