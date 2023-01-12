التشكيل الرسمى لمباراة غزل المحلة وإنبى فى الدورى الممتاز

أعلن عبدالباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة، عن تشكيل فريقه لمباراة إنبي التي ستنطلق في الخامسة مساء اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. أحمد ميهوب

خط الدفاع.. محمد سيد بازوكا - معاذ الحناوي – مصطفى العش – محمود علاء

خط الوسط.. محمد جابر- حميد ماو – أحمد النادري – كريم مصطفى

خط الهجوم.. جابريل أوروك – عبده يحيى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود رضا والسيد الشبراوي وهاني عادل وإبراهيم كونيه ومحمد نبيه وخالد الإخميمي وأسامة ديشا وأحمد الجعيدي وعبدالرحمن عاطف.

كما أعلن طلعت يوسف المدير الفني لإنبي، عن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى.. عبدالعزيز البلعوطي

خط الدفاع.. علي فوزي – خالد رضا- محمد إسماعيل – محمد حمدي

خط الوسط.. أحمد عيد - مصطفى شكشك- أحمد يوسف – مصطفى دويدار

خط الهجوم.. رفيق كابو – أحمد أمين أوفا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن سمير ومحمد حامد ومؤمن راضي ومروان داود وأحمد العجوز محمد عبدالعاطي وأحمد نادر وإيريك تراروي وكريم الطيب.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل 11 هدفًا ودخل مرماه 15 هدفًا، وجمع نقطتين فقط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ولم يسجل أي هدف في المباريات الخمس، وتسببت الهزيمة في آخر مباراتين في رحيل المدير الفني القبرصي نيكو ديموس بابا فاسيليو، وتعيين عبدالباقي جمال المدرب العام في منصب المدير الفني.

ويحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و6 هزائم، وسجل 11 هدفًا ودخل مرماه 18 هدفًا وجمع 4 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري والتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام الإسماعيلي وأسوان والأهلي، ويسعى للعودة بالنقاط الثلاث والوصول للنقطة 13.

يدير المباراة نادر قمر الدولة، ويساعده أسامة عبداللطيف ورمضان هنداوي، ومعهم محمود وفا حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو، وعمر فتحي مساعد حكم فيديو.