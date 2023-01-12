الجريدة الرسمية تنشر حكمين بإدراج الإخوان وعناصرها على قائمة الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ أمس 9 يناير، الحكمين الصادرين من الدائرة رقم 7 بمحكمة جنايات القاهرة والخاصين بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار القرار وإدراج بعض العناصر الإخوانية على قائمة الإرهابيين.

وتضمن الحكم الأول ادراج جماعة الإخوان و73 متهما على قائمة الإرهاب بينما الحكم الثاني تضمن إدراج الجماعة ومتهمين اثنين على قائمة الإرهاب.

ويأتي قرار الإدراج على قوائم الإرهاب وفقاً للقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.