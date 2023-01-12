الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بسرقة عدادات الكهرباء بمصر القديمة 4 أيام

متهمين
متهمين

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة عدادات الكهرباء بمنطقة مصر القديمة، وطالب رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات. 

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عداد الكهرباء الخاص به من محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "الفك"، كما أضافا بارتكاب 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

حبس سرقة عدادات الكهرباء مصر القديمة النيابة العامة سرقة

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وائل لطفي

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