الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أسماء الجمل نجمة الموسم الأول لـ«الدوم»: البرنامج حققلي حلمي في الغناء وتجربته فريدة

الجمل
الجمل

عبرت الفنانة الشابة أسماء الجمل عن سعادتها بقرب انطلاق الموسم الثاني من برنامج “الدوم”، لافتة إلى أنه حقق لها حلمها بالغناء.

وأشارت الجمل لـ"الدستور"، إلى أن البرنامج كان تجربة مهمة في مشوارها، وكان بمثابة انطلاقة قوية لها في عالم الغناء، خاصة مع الوقوف أمام فنانين كبار، مؤكدة أن حلقة انغام كانت الحلقة الأقرب لقلبها.

وقالت الجمل، إن تجربة برنامج “الدوم” أتاحت لها الغناء مع المطرب محمود العسيلي في أغنية "طمنوني"، والتي لاقت عليها استحسان وإشادات عديدة بسبب طريقتها الفريدة في الغناء.

وتابعت: "كما أن البرنامج اتاح لي الوقوف امام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا كان حلم كبير وشيء افتخر أنني قدمته، وذلك خلال حفل افتتاحية المنصورة الجديدة".

واختتمت أسماء: “أحاول خلال الفترة المقبلة ان افتح لنفسي مجال في عالم الغناء، لافتة إلى أن ذلك سيحدث لكن في وقته الطبيعي، وما حققته خلال الفترة الماضية كان بمثابة إنجاز كبيرة بالنسبة لها”.

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