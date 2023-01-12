بعد عرضهما بالقاهرة السينمائي.. «جنيات إينشيرن» و«آل فابلمان» بنقابة الممثلين الأمريكية

بعد ختام فعاليات الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر الماضي، فإن الأفلام التي شاركت في برامجه المختلفة تمكنت من الحصول علي العديد من الترشيحات في عدد من حفلات توزيع الجوائز التي تتم في بداية العام.

وأعلنت أمس ترشيحات جوائز نقابة الممثلين الأمريكية وحصد فيلما The Banshees of Inisherin أو "جنيات إينشيرين"، وفيلم The Fabelmans أو "آل فابلمان" عددًا من الترشيحات.

ويتنافس الفيلمان علي جائزة أفضل فريق عمل لفيلم سينمائي، بينما يتنافس النجم كولين فاريل علي جائزة أحسن ممثل عن دوره في "جنيات إينشيرين" وينافس من نفس الفيلم كل من الممثل بريندان جليسون وباري كيوجان علي جائزة أفضل ممثل مساعد، بينما تتنافس الممثلة كيري كوندون علي جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن نفس الفيلم الذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الـ 44 ضمن برنامج "القسم الرسمي خارج المسابقة".

أما فيلم The Fabelmans والذي كان فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فقد رشح بول دانو للحصول علي جائزة أفضل ممثل مساعد، بالإضافة إلي منافسته علي جائزة أفضل فريق عمل لفيلم سينمائي، وكان الفيلم قد حصل على جائزتين في حفل الجولدن جلوب وهما جائزة أفضل فيلم درامي، كما حصل المخرج ستيفن سبيلبرج علي جائزة أفضل مخرج، بينما رشح الفيلم لعدة جوائز منها أفضل موسيقي تصويرية للموسيقار جون ويليامز، وأفضل ممثلة لميشيل ويليامز وأفضل سيناريو لتوني كوشنر وستيفن سبيلبيرج.

كما حصل فيم "جنيات إينشيرين" علي 3 جوائز في الجولدن جلوب وهي جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، كما حصل علي جائزة أفضل ممثل موسيقي أو كوميدي النجم كولين فاريل وذهبت جائزة أفضل سيناريو للكاتب مارتن ماكدوناه، بينما رشح الفيلم للعديد من الجوائز في الجولدن جلوب منها جايزة أفضل ممثل مساعد والتي تنافس عليها من الفيلم كل من بريندن جليسون وباري كيوجان، بينما رشحت كأفضل ممثلة مساعدة كيري كوندون، والموسيقار لجائزة كارتر برويل لأفضل موسيقي تصويرية، وأفضل مخرج لـ مارتن ماكدوناه.

ومن الأفلام التي قدمها مهرجان القاهرة في دورته الـ 44 وتنافست علي جوائز الجولدن جلوب فيلم The Son أو" الابن" والذي عرض بالمهرجان ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة ورشح عنه النجم هيو جاكمان لجائزة أفضل ممثل درامي عن دوره، بينما رشح لجائزة أفضل ممثل كوميدي أو موسيقي النجم ريف فاينس عن فيلم The Menu "قائمة الطعام" والذي عرض ضمن برنامج عروض منتصف الليل، وأيضا رشحت النجمة أنيا تيلور جوي لجائزة أفضل ممثلة لفيلم كوميدي أو موسيقي عن نفس الفيلم.

وأعرب الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن سعادته بأن الأفلام التي عرضت في مختلف البرامج بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية ضمن موسم الجوائز والذي يطلق عليه Road to Oscar وأن تحصد عدد من تلك الأفلام عدد من الجوائز أو الترشيحات علي المستوي العالمي، معلنا فخره بإختيارات فريق عمل مهرجان القاهرة والتي جعلت الجمهور المصري يشاهد تلك الأفلام المميزة.



لينك إعلان فيلم The Banshees of Inisherin

https://www.youtube.com/watch?v=uRu3zLOJN2c

لينك إعلان فيلم The Fabelmans

https://www.youtube.com/watch?v=D1G2iLSzOe8

https://www.youtube.com/watch?v=ydHFX1lM_s4

لينك إعلان فيلم The Menu

https://www.youtube.com/watch?v=IPjOGyt0QOA

لينك إعلان فيلم the son

https://www.youtube.com/watch?v=emGcwwVj0rw