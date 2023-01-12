الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة ببيلا في كفر الشيخ

إزالة الإعلانات المخالفة
إزالة الإعلانات المخالفة

وجهت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة ومنتهية الترخيص بنطاق مدينة بيلا.

تأتي الحملة تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، لتحسين المظهر الحضاري بشوارع مركز ومدينة بيلا من خلال تكثيف الحملات لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية.

أشرف على الحملة محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات، وسارة الحمادي، مدير إدارة الإعلانات، وفريق العمل بإدارة الإشغالات.

واستهدفت الحملة شوارع وميادين مدينة بيلا، وتم خلالها إزالة الإعلانات المخالفة أو منتهية الترخيص، والتأكيد على تنظيم وضع الإعلانات في الشوارع والأرصفة بشكل حضاري، وتم التحفظ عليها واتخاذ الاجراءات القانونية وفقا لإشتراطات لائحة الاعلانات المقررة.

بيلا نظافة اعلانات كفر الشيخ مخالفات

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