الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة فى نصف نهائي كأس مصر

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

يستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز، ويسعى عشاق الكرة المصرية لمعرفة موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة فى كأس مصر لمشاهدة المباراة، والتي من المقرر لها تبدأ السادسة مساء يوم الاثنين القادم على استاد القاهرة الدولى بنصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة فى كأس مصر

وتنشر “الدستور” موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز بكأس مصر، والقناة الناقلة للمباراة، مباريات الزمالك فى شهر يناير.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة اللاعب البرتغالى فيريرا صفحة مباراة الاتحاد السكندرى والتى أقيمت مساء الأربعاء أمس في استاد برج العرب في الاسكندرية وانتهت بالتعادل السلبى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في مسابقة الدورى المصرى.

وكان نادي الزمالك حصد اللقب بآخر موسمين، ليواصل سيطرته على كافة الألقاب المحلية بالمواسم القليلة الماضية، بيما احتل نادي بيراميدز المركز الثانى فى كافة منافسات موسم 2021-22، وكان متفوقًا على الأهلى الثالث.

ولاسيما أن نادي الزمالك لم يسيطر فقط بلقب الدورى، بل أنه تمكن من السيطرة على الصدارة لتهديف المسابقة بموسم 2021-22، عقب فوز أحمد السيد "زيزو" برصيد 19 هدفًا، ويكون متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن اللاعب مروان حمدى مهاجم نادي سموحة السابق، والذى قد انتقل فى الموسم الجديد للنادى المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نادي بيراميدز بكأس مصر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة مقابل بيراميدز والمقرر لها أن تكون بتمام الساعة السادسة مساء الاثنين القادم على استاد القاهرة الدولى بنصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

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وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الزمالك بشهر يناير 2023

1_ كأس مصر “الزمالك ضد بيراميدز” في يوم 16 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

2- "الزمالك ضد الأهلى" يوم 21 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

3- “الزمالك ضد غزل المحلة” في يوم 24 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساء

4- "الزمالك ضد فيوتشر" في يوم 29 يناير فى تمام الساعة السابعة مساء.

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