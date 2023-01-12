الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تنفيذ مجمع الورش بمنطقة الخدمات بالشيخ زايد منعا لإزعاج السكان

مجمع الورش بالشيخ
مجمع الورش بالشيخ زايد

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمختلف المشروعات خاصة المشروعات السكنية التي تبحث فيها تحقيق أعلى معايير الجودة والراحة للمواطنين، وهو ما تم العمل به من خلال تنفيذ مجمع الورش بمنطقة الخدمات بمدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة، ليتم نقل الورش بعيدا عن الأماكن السكنية منها لإزعاج السكان.

وتم تنفيذ مشروع مجمع الورش بمنطقة الخدمات بمدينة الشيخ زايد، في يناير عام ٢٠٢٢، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجمالي تكلفة 10.5 مليون جنيه، ويتكون من الدور الأرضي والذي يضم 36 محلاً، والدور الأول يضم 34 محلاً.

جاء مشروع مجمع الورش بمنطقة الخدمات بمدينة الشيخ، بسبب المخاطر التي تمثلها تلك الورش على المباني السكنية، مما استلزم نقلها لاحتمالية نشوب حريق في أي وقت كما أنها تمثل ازعاج كبير للمواطنين.

وكان قد صرح الدكتور مصطفى مدبولى، في وقت سابق أن مدينة الشيخ زايد تشهد عدد من المشروعات الضخمة والتي من ضمنها مشروع مبنى مجمع الورش بالمدينة، حيث تم حصر جميع الورش أسفل العمارات، لتسكينها فى المجمع، حتى لا تتسبب فى إزعاج السكان.

بالإضافة إلي عدد من المشروعات الأخري حيث تم تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد على مساحة ٦٣ فداناً، والتي تتكون من مناطق ألعاب للأطفال، وخدمات ترفيهية مطاعم وكافتيريات، بالإضافة إلى بخير ومبني إداري ومسارات للدراجات، بجانب تنفيذ سوقين تجاريتين بالحيين (5، 10)،كما أنه تم تنفيذ  المنطقة الترفيهية بين مدخل (٥، ٦) على وصلة دهشور.

وفي مجال المرافق يجري العمل بشكل مستمر على تطوير الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي، والعمل على شبكات الرى بالمياه العكرة لرى الزراعات بالمدينة بمياه غسيل المرشحات.

الدولة المصرية المشروعات السكنية مجمع الورش بمنطقة الخدمات بمدينة الشيخ زايد مجمع الورش الشيخ زايد محافظة الجيزة

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وائل لطفي

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