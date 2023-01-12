الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تكشف عن المشاريع المستقبلية في العراق

العراق واليابان
العراق واليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، قيمة القروض التي دعمت بها بلادها مشاريع العراق منذ 2003، فيما أشارت إلى العمل على أحد أكبر مشاريعها في العراق.

وقال القائم بأعمال السفارة اليابانية في العراق ماساموتو كينيتشي أنه بعد 2003 تطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونفَّذت اليابان العديد من المشاريع ودعمت الحكومة وقدَّمت العديد من القروض بقيمة 9 مليارات دولار، مبيناً أن اهتمامنا وتركيزنا على عدة قطاعات أهمها الكهرباء والنفط والمياه.

وأضاف، إن ‏العراق واليابان يتمتعان بعلاقات تجارية جيدة جداً ‏منذ السبعينيات. 

وأكد أن تطوير مصفى البصرة هو أكبر المشاريع التي تقوم بها اليابان في العراق، لافتا: إننا وبالتعاون مع الحكومة العراقية سننفذ مشاريع مستقبلية أخرى.

وذكر، أن الشركات اليابانية نشطة في العراق وبعضها يعمل بموجب مساعدات يابانية منفردة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية العراقية، اتفاقية قرض مع اليابان بقيمة 1.2 مليار دولار، لتطوير المرحلة الرابعة لمصفاة البصرة.

وقالت وزيرة المالية، طيف سامي، إن المرحلة الخامسة من القرض الياباني لتطوير مصفاة البصرة سيدرج بموازنة 2023.

وذكرت وزيرة المالية العراقية، أن توقيع قرض تطوير المرحلة الرابعة لمصفى البصرة جاء بعد حصول موافقة وقرار من مجلس الوزراء لتكون جاهزة للتنفيذ.

وأكدت أن العراق بحاجة إلى القروض كونه معتمداً على النفط كإيراد أساسي، أما الإيرادات غير النفطية لا تكفي لتغطية العجز في الموازنة"، مشددة على ضرورة الحاجة إلى مشاريع استثمارية وبنى تحتية لبعض الوزارات لا سيما الكهرباء والماء والمجاري في بعض المحافظات.

وتابعت أن القروض اليابانية مستمرة وستدرج ضمن الموازنة سنوياً وحتى في موازنة العام المقبل ستكون موجودة"، لافتة إلى أن "هناك فوائد من تلك القروض ولكنها ليست كبيرة.

وذكرت سامي أن المرحلة الخامسة للقرض ستدرج ضمن قانون موازنة 2023"، موضحة أن "هذا المشروع نُفِّذَ على ثلاث مراحل وتوقيع اليوم هو لتنفيذ المرحلة الرابعة وعام 2023 ستكون المرحلة الخامسة.

الحكومة اليابانية العراق ماساموتو كينيتشي العلاقات الاقتصادية الحكومة العراقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

اكتشاف حقل غاز جديد بشرق دمنهور

آخر موعد لشراء شهادات 25% في البنوك

مصدر باستاد «برج العرب» يكشف حقيقة إلغاء مباراة الأهلى والمصرى

ضبط أطنان لحوم ودواجن فاسدة في القاهرة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

تأجيل استكمال محاكمة متهم بـ«أحداث أطفيح»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

صور

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال