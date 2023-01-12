الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الدكتور القس أندريه زكي يستقبل رئيس الطائفة الكلدانية في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، المونسينيور بولس سآتي، رئيس الطائفة الكلدانية في مصر، الخميس، برفقة وفد رفيع المستوى من الكنيسة الكلدانية في مصر؛ وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بحضور الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

وخلال اللقاء، تم تبادل التهاني، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم المونسينيور بولس سآتي، هدية تذكارية للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "سعداء بزيارتكم اليوم، والتي تعبر عن عمق روابط المحبة بيننا، وفرحنا بالميلاد هو رسالتنا".

ومن جانبه، قال رئيس الطائفة الكلدانية في مصر: "نقدر النشاط الكبير للطائفة الإنجيلية بمصر، ودورها في خدمة المجتمع المصري، وزيارة اليوم تؤكد حقيقة ومعنى الوحدة والمحبة بين الكنائس في مصر".

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية القس اسطفانوس زكي الدكتور القس أندريه ي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وفد رفيع المستوي مناسبة عيد الميلاد المجيد

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وائل لطفي

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