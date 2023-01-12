الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سؤال عن «الشعراوى» بامتحان إعدادى يثير ضجّة.. والتعليم ترد: ليس به أى مشكلات

الشعراوي
الشعراوي

أثار سؤال ورد في امتحانات النقل الخاصة بطلاب المرحلة الإعدادية في القاهرة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجاء نص قطعة الإملاء عن الشيخ محمد متولي الشعراوي كالآتي: «الإمام محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة وأشهر علماء المسلمين في العصر الحديث، أحبه الناس لبساطة أسلوبه، والدليل على ذلك أنه عندما فسَّر القرآن الكريم فهمه الجاهل والعارف، وبالرغم من أنه رحل عن عالمنا فإنه ما زال حياً بعلمه لأن المال يفنى والعلم يبقى».

وعبر حسابه في «فيسبوك» كتب الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر: «ده امتحان الإملاء في منطقة الساحل التعليمية لمرحلة النقل إعدادي.. ملاحظة: اللي وضع الامتحان مش مدرس دي الإدارة».

وقال ياسر أنس، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم في القاهرة، لـ«الدستور»: «بعيداً عن وجهات النظر المتداولة على  السوشيال ميديا بشأن الشيخ الشعراوي فنحن نرى أن القطعة عادية وطبيعية ولا يوجد فيها أي مشكلات ولا تحتاج إلى كل الجدل القائم على السوشيال ميديا».

التربية والتعليم الامتحانات الإمام محمد متولي الشعراوي إعدادية القاهرة ابتداء

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وائل لطفي

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