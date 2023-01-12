الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«عمليات تعليم دمياط»: لا شكاوى بامتحانات النقل

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم، ضمن سلسلة متابعات أعمال امتحانات صفوف النقل التى بدأت الإثنين الماضى بجميع مدارس المحافظة بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ومنال عوض محافظ دمياط.

وأدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحاني مادة اللغة الإنجليزية والتربية الدينية وطلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحاني الهندسة والكمبيوتر وطلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاني العلوم والكمبيوتر، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات مادتي الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والأحياء.

وخلال متابعته، اطمأن "وكيل التعليم" على توفير كل الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات، والتزام الجميع بكل القوانين المنظمة بهذا الشأن، موجهًا جميع لجان المحافظة بضرورة تحقيق الانضباط، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.

تعليم دمياط دمياط وكيل تعليم دمياط أحداث دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

اكتشاف حقل غاز جديد بشرق دمنهور

سؤال عن «الشعراوى» بامتحان إعدادى يثير ضجّة.. والتعليم ترد: ليس به أى مشكلات

ارتفاعات متتالية لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

موسم الأمطار والسيول.. خطة مشروعات قومية لدرء مخاطره واستغلال مياهه

«الباز»: «الأزمات استثناء وليست دائمة وياما عدى على المصريين أزمات وتخطوها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

صور

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال