«عمليات تعليم دمياط»: لا شكاوى بامتحانات النقل

تابع علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم، ضمن سلسلة متابعات أعمال امتحانات صفوف النقل التى بدأت الإثنين الماضى بجميع مدارس المحافظة بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ومنال عوض محافظ دمياط.

وأدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحاني مادة اللغة الإنجليزية والتربية الدينية وطلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحاني الهندسة والكمبيوتر وطلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاني العلوم والكمبيوتر، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات مادتي الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والأحياء.

وخلال متابعته، اطمأن "وكيل التعليم" على توفير كل الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات، والتزام الجميع بكل القوانين المنظمة بهذا الشأن، موجهًا جميع لجان المحافظة بضرورة تحقيق الانضباط، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.