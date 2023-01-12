الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موسم الأمطار والسيول.. خطة مشروعات قومية لدرء مخاطره واستغلال مياهه

مشروعات الحماية من
مشروعات الحماية من السيول

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار الأمطار الغزيرة والسيول، وأيضًا الاستفادة من المياه الناتجة عنها لزيادة الرقعة الزراعية، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة والطرق الرئيسية، في المحافظات المعرضة لها ومنها جنوب سيناء والبحر الأحمر وبعض محافظات الصعيد، وذلك مع بداية فصل الشتاء رسمياً وموسم الأمطار والسيول.

يأتى ذلك ضمن خطة متكاملة لتنفيذ عدة أعمال لمواجهة الأمطار والسيول حسب الخطة القومية، وذلك تجنبًا لحدوث أي أزمات مستقبلاً ودرء المخاطر الناجمة عنها، إضافة إلى تنفيذ منشآت الحماية ومنها البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة وحوائط التوجيه، والتى بلغت 554 مليون جنيه خلال العام المالي الأخير.

إجتماع وزير الرى 

فى ذلك الإطار، عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المشكلة لتحديث الخطة القومية للحد من مخاطر السيول، وذلك لمتابعة آخر المستجدات فيما يخص تحديث الخطة المنفذة.

خطة أعمال متكاملة للحماية من اخطار السيول

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من اخطار السيول، مؤكدا المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ لجميع الأعمال، وذلك للحد من المخاطر المحتملة.

كذلك، أكد وزير الموارد المائية والري على أن الأعمال المنفذة تستهدف تجنب حدوث أي أزمات وتقليل المخاطر الناجمة عن مياه الأمطار الغزيرة والسيول، وذلك من خلال أعمال منشآت الحماية مثل إنشاء البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات المعرضة لها.

كما أكد الدكتور هانى سويلم، على المرور الدورى لأجهزة الوزارة المعنية على كافة مخرات السيول، وذلك للتأكد من تطهيرها وعدم وجود أية عوائق أو تعديات عليها قد تتسبب فى إعاقة مرور مياه السيول، نظرا لخطورة مثل هذه التعديات وما قد ينتج عنها من تراكم للمياه وغرق الأراضى المحيطة بها جراء الأمطار الغزيرة.

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