الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات واقعة تعرض تاجر أدوات منزلية للسرقة بالإكراه بالبحيرة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كشفت وزارة الدخلية ملابسات واقعة تعرض أحد تجار الأدوات المنزلية للسرقة بالإكراه بالبحيرة، حيث تم ضبط مرتكبي الواقعة.

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة من (تاجر أدوات منزلية "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) باتفاقه مع شخص "مجهول" (تعرف عليه من موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بزعم تجارته فـى مجال الأدوات المنزلية وتواصل معه هاتفياً لشراء أدوات منزلية بسعر أقل من السوق)، وذلك للتقابل معه بطريق الإسكندرية الصحراوى بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، ولدى وصوله بسيارته وبحوزته (مبلغ مالى) تلقى إتصال هاتفـى من ذلك الشخص بأنه سيرسل إليه أحد الأشخاص لإصطحابه للمخزن المتواجد به الأدوات المنزلية، وعقب ذلك حضر الأخير واصطحبه بسيارة ملاكى إلى دائرة المركز، حيث فوجئ بتوقف سيارة ملاكى أمامهما وترجل منها 3 أشخاص قاموا والشخص الذى إصطحبه بتهديده بـ (سكين - مفك) وإستولوا منه على (مبلغ مالى -  2هاتف محمول).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة.. أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى المنوفية والبحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (الهاتفين المحمولين الخاصين بالمجنى عليه - الأداتين والسيارتين المستخدمين في ارتكاب الواقعة).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتفاقهم على استدراج المجنى عليه عقب تواصلهم معه، بزعم أن لديهم كمية من العملات الأجنبية بأقل من السعر المصرفي، وقيامهم بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وزارة الدخلية البحيرة وادى النطرون مديرية أمن البحيرة

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وائل لطفي

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