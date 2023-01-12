«دافع عن زوجته».. تجديد حبس المتهم بقتل جاره بالأميرية

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الأميرية، تجديد حبس المتهم بقتل جاره بعدة طعنات نافذة بسبب خلافات سابقة بينهما لتعديه لفظيًا على زوجته، والخوض في عرضها، بمنطقة الأميرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه يدعي إمام 34 سنة، والمتهم يدعى عاشور.أ، 50 سنة، يعمل سايس وسائق توك توك، وأن الطرفين بينهما خلافات سابقة، منذ 6 أشهر، تبادلا فيها الاتهامات في الشرف، حيث نمى إلى علم المجني عليه، أن المتهم خاض في سمعة زوجته، وذكرها بالسوء، ما تسبب بينهما في العديد من المشاجرات.

ويوم الواقعة، تفاجأ المتهم بالمجني عليه، ينتظره وسط الشارع ممسكًا في يده عصا خشبية، فتوجه إلى منزله وأحضر سكينًا، واشتبك مع المجني عليه، وطعنه 3 طعنات أودت بحياته.

كانت قد أمرت نيابة الأميرية بتشريح جثة شاب قُتل على يد جاره بعدة طعنات نافذة بسبب خلافات بينهما بمنطقة الأميرية، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا مفاده مقتل شاب على يد آخر بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب في العقد الثالث من عمره وبها آثار إصابات.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين وقوع مشاجرة بين الضحية والمتهم بسبب وجود خلافات بينهما وعلى إثر ذلك استل المتهم سلاحًا أبيض وانهال على الضحية وسدد له عدة طعنات نافذة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.