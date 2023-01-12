الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«دافع عن زوجته».. تجديد حبس المتهم بقتل جاره بالأميرية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الأميرية، تجديد حبس المتهم بقتل جاره بعدة طعنات نافذة بسبب خلافات سابقة بينهما لتعديه لفظيًا على زوجته، والخوض في عرضها، بمنطقة الأميرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه يدعي إمام 34 سنة، والمتهم يدعى عاشور.أ، 50 سنة، يعمل سايس وسائق توك توك، وأن الطرفين بينهما خلافات سابقة، منذ 6 أشهر، تبادلا فيها الاتهامات في الشرف، حيث نمى إلى علم المجني عليه، أن المتهم خاض في سمعة زوجته، وذكرها بالسوء، ما تسبب بينهما في العديد من المشاجرات.

ويوم الواقعة، تفاجأ المتهم بالمجني عليه، ينتظره وسط الشارع ممسكًا في يده عصا خشبية، فتوجه إلى منزله وأحضر سكينًا، واشتبك مع المجني عليه، وطعنه 3 طعنات أودت بحياته.

كانت قد أمرت نيابة الأميرية بتشريح جثة شاب قُتل على يد جاره بعدة طعنات نافذة بسبب خلافات بينهما بمنطقة الأميرية، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا مفاده مقتل شاب على يد آخر بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الأميرية.

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب في العقد الثالث من عمره وبها آثار إصابات.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين وقوع مشاجرة بين الضحية والمتهم بسبب وجود خلافات بينهما وعلى إثر ذلك استل المتهم سلاحًا أبيض وانهال على الضحية وسدد له عدة طعنات نافذة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

قاضي المعارضات جنح الأميرية قتل جاره بعدة طعنات

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

اكتشاف حقل غاز جديد بشرق دمنهور

ارتفاعات متتالية لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 مجانًا

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

مبادرة «ابدأ».. مفتاح حل أزمة المصانع المتعثرة

السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين خطفا شخصا وتعديا عليه في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال