«أمني» يكشف تفاصيل سحل شاب وإجباره على ارتداء قميص نوم بالدقهلية (فيديو)

كشف برنامج «أمني» الذي يقدّمه الزميل عمرو المزيدي على الصفحة الرسمية لـ«الدستور» على فيسبوك في حلقة جديدة تفاصيل اختطاف شاب وإجباره على ارتداء قميص نوم بمحافظة الدقهلية.

وتضمنت الحلقة سرداً للجريمة التي شهدتها مدينة نبروه ونفذها المتهمون على غرار مسلسل «الأسطورة» (بطولة محمد رمضان) حيث اختطفوا الشاب بعدما قتلوا آخر حاول إنقاذه وأجبروه على خلع ملابسه وارتداء ملابس حريمي (قميص نوم) ونجحت الأجهزة الامنية في إلقاء القبض على المتهمين.

وكشفت أجهزة الأمن كواليس الجريمة تفاصيل تلك المهمة الأمنية الناجحة عبر الفيديو التالي: اضغط هنا