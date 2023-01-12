حبس المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، نتيجة نشاطهم الإجرامي بالنصب على المواطنين، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام شخصين بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي، من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، ما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 5 ملايين جنيه، وامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة، مكنهما من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وتبين من الفحص محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقرّا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.