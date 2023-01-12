الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ممثلوا الكنائس يشاركون في جناز إرينايوس الأول بطريرك أورشليم السابق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أقيمت صلاة جناز البطريرك إيرينايوس الأول بطريرك أورشليم السابق، في كنيسة رقاد والدة الإله خورا ساموس بجزيرة ساموس في اليونان، والذي رحل الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 84 عامًا.

ترأس الصلاة ممثل بطريركية أرشليم المتروبوليت كيرياكوس مطران الناصرة بمشاركة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا ممثلاً لصاحب الغبطة البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، والمتروبوليت يوسيفيوس مطران ساموس وإيكاريا وكورسون ممثلاً لصاحب الغبطة يورونيموس رئيس أساقفة أثينا وجميع اليونان والمجمع المقدس لكنيسة اليونان.

شارك في حضور الجناز السلطات المحلية للجزيرة، وقررت بلدية ساموس الشرقية أن تبقى الأعلام مرفوعة نصف سارية يوم موكب الجناز في جميع محلات ومباني البلدية، تم دفن الطوباوي إيريناوس في دير صليب ساموس المقدس.

كان قد وصل جثمان البطريرك المبارك إلى مطار الجزيرة من أثينا، حيث رقد في إحدى مستشفاتها،  على متن طائرة تابعة للقوات الجوية اليونانية C130.

 

البابا ثيودورس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا السلطات المحلية المجمع المقدس المتروبوليت جورج رئيس اساقفة

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