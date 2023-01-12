الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات مرورية على الطرق السريعة لرصد المخالفين لقواعد السير

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، حملات مرورية موسعة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أي معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين، حيث قامت بحملات للكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ودفعت إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية  للحد من السرعات على الطرق وأيضًا الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

للمرور حملات مرورية الانضباط المروري إدارة المرور

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وائل لطفي

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