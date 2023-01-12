الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 70 كيلو جرام أغذية متنوعة في حملة رقابية في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل فريق عمل مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمطروح  جهوده وحملاته للرقابة على الأغذية تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإحكام الرقابة على تداول الأغذية من أجل وصول غذاء آمن لكل مواطن. 

أسفرت حملة للرقابة على الأغذية عن إعدام 70 كجم أغذية مختلفة وتحرير 5 محاضر جنح لعدم نظافة المكان، وتحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.

وأكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة استمرار حملات الرقابة على الأغذية وذلك لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بمحافظة مطروح.

 

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استمرار حملات الرقابة الرقابة على الأغذية محافظة مطروح مطروح صحة مطروح

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