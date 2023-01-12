غزل المحلة يستضيف إنبى فى مباراة الاقتراب من المربع الذهبى

يستضيف غزل المحلة فريق إنبي في الخامسة مساء اليوم بلعب غزل المحلة في الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز.

غزل المحلة يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وجمع نقطتين فقط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ولم يسجل أي هدف في المباريات الخمس وتسببت الهزيمة في أخر مباراتين في رحيل المدير الفني القبرصي نيكو ديموس بابا فاسيليو وتعيين عبد الباقي جمال المدرب العام في منصب المدير الفني.

ويسعى غزل المحلة للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 21 وتقليص الفارق مع بيراميدز الذي يحتل المركز الرابع إلى ثلاث نقاط.

واختارعبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمود رضا وأحمد ميهوب ومحمد جابر ومحمود علاء والسيد الشبراوي ومحمد سيد بازوكا وهاني عادل ومعاذ الحناوي ومصطفى العش ومحمد نبيه وإبراهيم كونيه وخالد الإخميمى وأحمد الجعيدي وكريم مصطفى وحميد ماو وأحمد النادري ويوسف العش و مصطفى أسامة وعبده يحيى وجابريل أوروك وعبد الرحمن عاطف.

وشهدت القائمة عودة معاذ الحناوي وإبراهيم كونيه بينما يغيب محمود الحضري وعمرو شعبان وأحمد الشيخ .

على الجانب الآخر يحتل إنبي بقيادة طلعت يوسف المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و6 هزائم وسجل 11هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وجمع 4 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري والتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام الإسماعيلي وأسوان والأهلي ويسعى للعودة بالنقاط الثلاث والوصول للنقطة 13 .

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده أسامة عبد اللطيف ورمضان هنداوي ومعهم محمود وفا حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وعمر فتحي مساعد حكم فيديو .