الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

غزل المحلة يستضيف إنبى فى مباراة الاقتراب من المربع الذهبى

غزل المحلة خسر أخر
غزل المحلة خسر أخر مبارياته أمام بيراميدز

يستضيف غزل المحلة فريق إنبي في الخامسة مساء اليوم بلعب غزل المحلة في الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز.

غزل المحلة يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات و4 هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وجمع نقطتين فقط من آخر خمس مباريات بالتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز ولم يسجل أي هدف في المباريات الخمس وتسببت الهزيمة في أخر مباراتين في رحيل المدير الفني القبرصي نيكو ديموس بابا فاسيليو وتعيين عبد الباقي جمال المدرب العام في منصب المدير الفني.

ويسعى غزل المحلة للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 21 وتقليص الفارق مع بيراميدز الذي يحتل المركز الرابع إلى ثلاث نقاط.

واختارعبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمود رضا وأحمد ميهوب ومحمد جابر ومحمود علاء والسيد الشبراوي ومحمد سيد بازوكا وهاني عادل ومعاذ الحناوي ومصطفى العش ومحمد نبيه وإبراهيم كونيه وخالد الإخميمى وأحمد الجعيدي وكريم مصطفى وحميد ماو وأحمد النادري ويوسف العش و مصطفى أسامة وعبده يحيى وجابريل أوروك وعبد الرحمن عاطف.

وشهدت القائمة عودة معاذ الحناوي وإبراهيم كونيه بينما يغيب محمود الحضري وعمرو شعبان وأحمد الشيخ .

على الجانب الآخر يحتل إنبي بقيادة طلعت يوسف المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و6 هزائم وسجل 11هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وجمع 4 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري والتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام الإسماعيلي وأسوان والأهلي ويسعى للعودة بالنقاط الثلاث والوصول للنقطة 13 .

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده أسامة عبد اللطيف ورمضان هنداوي ومعهم محمود وفا حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وعمر فتحي مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز غزل المحله فريق إنبي عبد الباقي جمال طلعت يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة وتأجيل امتحانات اليوم بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2023.. الأسبوع المقبل

أوغندا تعلن نهاية تفشي فيروس إيبولا على أراضيها

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-1-2023 فى الدورى المصرى وجميع البطولات

برق ورعد وأمطار غزيرة.. نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية

المونيتور: قناة السويس تنهى عام 2022 بإيرادات قياسية وتوقعات واعدة للعام الحالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال