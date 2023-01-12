نتائج قرعة نصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أجريت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو" في الساعات الأول من اليوم الخميس عقب نهاية الدور ربع النهائي.

واكتمل المربع الذهبي بتأهل أندية مانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، وساوثهامبتون، ونوتينجهام فورست.

وتأهل مانشستر يونايتد بعد الفوز على تشارلتون أثليتك 3-0، وفاز نيوكاسل على ليستر سيتي 2-0، وحقق ساوثهامبتون المفاجأة وأطاح بفريق مانشستر سيتي بعدما فاز عليه 2-0، بينما تأهل نوتينجهام فورست بعد الفوز على ولفرهامبتون بركلات الترجيح.

وأسفرت القرعة عن المواجهتين التاليتين في الدور نصف النهائي:

مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست.

ساوثهامبتون × نيوكاسل يونايتد.

المباريات ستلعب بنظام الذهاب والإياب بتاريخ 23 يناير و30 يناير.