كروان حجاج نجم برنامج «الدوم» بموسمه الأول: المتحدة لم تتركنا وكانت داعمة

عبر كروان حجاج، أحد نجوم الموسم الأول من برنامج "الدوم"، عن سعادته بالمشاركة في البرنامج، مؤكدًا أنه من البرامج الهامة، وكنا نفتقدها في مصر.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن خطيبته هي من شجعته على المشاركة بالبرنامج، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن البرنامج بسيط ولم يتوقع أن يكون بهذا الحجم.

وتابع، أن البرنامج تم عمله على أكمل وجه وكان يسير بكل جديه، وأن له الشرف أن يكون جزءا من هذا الحدث الضخم، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من خوف من المنافسة لأن البرنامج ضم أصواتًا قوية، ولكنه وصل للمراحل النهائية، حتى المتسابقون الذين لم يصلوا للنهاية حققوا شهرة واسعة.

وأكد أن الشركة المتحدة لم تتركهم وهي إلى الآن معهم وتساندهم، ومشيرًا إلى أن كل لجان التحكيم كبار جدًا في عالم الفن، وأن مسرح الدوم صعب ويختلف عن المسارح الأخرى.

ووجه الشكر لمحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة ورئيس ميديا هب؛ لأنه أتاح لهم هذه الفرصة وكان دائمًا داعمًا لهم، ويركز في كل صغيرة وكبيرة ويهتم بأن يكون كل شيء بالمسطرة .