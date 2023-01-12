الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط طن أعلاف دون فواتير وتحرير 7 محاضر فى حملة تفتيشية بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المحال العامة ببني مزار بالمنيا

نفَّذت الإدارة التموينية بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالطب البيطري ومباحث التموين، حملة رقابية وتفتيشية على المحال العامة والأسواق تمكنت خلالها من ضبط طن أعلاف بدون فواتير بجانب تحرير محاضر متنوعة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المجهودات المبذولة في متابعة التزام المحلات بالقوانين الصحية ترأس سامي رشاد نائب رئيس المركز والمدينة حملة تموينية رافقه خلالها الدكتور طارق محمد صلاح الدين رئيس المجازر وتفتيش اللحوم بالطب البيطري، ومصطفى محمد كامل، ومحمود جنيدي عبدالرازق مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية ببني مزار، وحسين محمد مفتش شئون البيئة بالوحدة المحلية، ومحمد شعبان صاوي مفتش تموين بوحدة مباحث تموين شمال المنيا ومفتشي إدارة تموين بني مزار وقوة من مباحث تموين شمال المنيا وتم المرور على المحال العامة بدائرة المركز للوقوف على مدى التزام التجار وأصحاب المحلات بالقوانين الصحية والبيئية ومدى صلاحية ما يُعرض لديهم من أغذية للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير محضر ضبط طن أعلاف بدون فواتير، وآخر ضبط سجائر بدون فواتير، وتم تحرير 7 محاضر عدم الحصول على شهادات صحية ومحضر عن عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية كانت قد نفذت حملة تموينية على مخابز قرية بنى صامت وقرية الناصرية شرق النيل بالمركز، وذلك بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية والرقابة التموينية ومفتشى التموين ببنى مزار، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 44 مخالفة تموينية، منها محضر عدم وجود سجل تفتيش و10 محاضر نقص وزن و11 محضرًا لعدم مطابقة المواصفات و5 محاضر عدم وجود لوحة إعلان و7 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين و7 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب محضر توقف ومحضر بتجميع دقيق بلدى ومحضر حيازة أسطوانة غاز صغيرة.

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ضبط طن أعلاف حملة تفتيشية ببني مزار بالمنيا تحرير 7 محاضر متنوعة سامي رشاد نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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ضبط طن أعلاف دون فواتير وتحرير 7 محاضر فى حملة تفتيشية بالمنيا

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