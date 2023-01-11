عقب تعليق الرحلات الأمريكية.. أبرز الهجمات السيبرانية التى استهدفت واشنطن

أثارت هيئة الطيران المدني الأمريكي، الأربعاء، الجدل عقب الإعلان عن توقف جميع الرحلات إلى الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، مرجعة ذلك إلى عطل تقني أدى لتوقف رحلات الطيران على كامل أراضي البلاد، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

في السياق ذاته، قال تقرير استشاري صادر عن مركز قيادة نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي (ATSCC)، يعمل الفنيون حاليًا على استعادة الحركة المسيرية، وليس هناك تقدير لاستعادة النظام في ذلك الوقت".

وحسب شبكة إن دي تي في الإخبارية، فقد ترفع إدارة الطيران الفيدرالية توقفًا أرضيًا للرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة بعد عطل فني في وقت مبكر من اليوم، ما أدى إلى حدوث آلاف التأخيرات ومئات الإلغاءات المتتالية بسرعة عبر النظام في المطارات على مستوى البلاد.

ورصد الدستور في التقرير التالي أبرز الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة الأمريكية

تعرض الرعاية الصحية والقطاعات بواشنطن

وخلال الفترة الماضية، تعرض نظام الرعاية الصحية والقطاعات الحيوية في الولايات المتحدة بشكل متزايد للاعتداء الرقمي مع استمرار تطور تهديد البرامج الضارة مثل برامج الفدية وبرامج التجسس الأجنبية.

وشهد العام الماضي على وجه الخصوص تجديد المسئولين والمشرعين تركيزهم على الأمن السيبراني والسعي لتأمين القطاعات الحيوية في البلاد من التهديدات المتزايدة، ومن المتوقع أن تستمر المشكلة في العام الجاري.

هجوم سيبراني على مواقع بمطارات أمريكا

في أكتوبر من العام الماضي، أعلنت تقارير أمريكية عن هجوم سيبراني على عدد من المواقع الإلكترونية لمطارات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرضت لهجمات إلكترونية من داخل روسيا، وأن عمليات مراقبة الملاحة الجوية والاتصالات وأمن النقل لم تتأثر.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" (ABC) الأمريكية عن مسئول كبير قوله "إنه أمر مزعج"، حيث أدت الهجمات إلى "منع وصول الجمهور" إلى المواقع الإلكترونية التي تبلغ عن أوقات الانتظار والازدحام في المطارات.

هجمات برامج الفدية

وشهد 2022 استهداف قطاعي الرعاية الصحية والمالية بشكل كبير، تسببت مجموعات برامج الفدية في انقطاع أنظمة المستشفيات المتعددة، وأغلقت المدارس مؤقتًا في أجزاء من الولايات المتحدة، ونفذت عمليات اختراق بملايين الدولارات على عدد من الشركات.

ففي نوفمبر من العام الماضي، عقد البيت الأبيض القمة الثانية لمبادرة مكافحة برامج الفدية الدولية، والتى دعا فيها أكثر من 30 دولة لمناقشة الخطوات التى يمكنهم اتخاذها للحد من انتشار برامج الفدية على مستوى العالم.

هجمات إلكترونية على الحكومة الألبانية

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض عن استهداف الهجمات الإلكترونية الحكومة الألبانية، وحملت الولايات المتحدة الأمريكية إيران مسئوليتها على هذا الهجوم الاستراتيجي، وشددت واشنطن على وضع معايير إلكترونية في حينها.

ودعا البيت الأبيض جميع دول العالم لاتباع إجراءات دبلوماسية أكثر صرامة، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وتجارية، ضد أي دولة تثبت مسئوليتها عن الهجمات السيبرانية.