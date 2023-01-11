الأربعاء 11 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد إغلاق التسجيل الإلكترونى.. «التعليم» تحل أزمة تحويل الشعب وتغيير اللغة لأولى وثانية ثانوى

وزير التعليم
وزير التعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، عاجلا لجميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات بشأن آليات التعامل مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام في حال عدم إمكانية تعديل أي بيانات خاصة بهم في استمارة التقدم؛ لامتحانات هذا العام بعدما أغلق الموقع الإلكتروني للتسجيل.

وجاء نص الخطاب، على أنه إيماءً إلى بعض الاستفسارات الواردة إلينا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني الثانوي العام، وحرصاً على تحقيق رغبات أبنائنا الطلاب، حيث إنه تم غلق الموقع الإلكتروني للاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب وعدم إمكانية تعديل أي بيانات بها.

وأكد الخطاب ضرورة التوجية بالتنبية بالآتي:

- في حال رغبة الطالب بالصف الأول الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية يتم تسليم الطالب نسخة. 

ورقية من امتحان المادة التي يرغب في أدائها، بعد أخذ إقرار كتابي من الطالب بذلك. 

- في حالة رغبة الطالب بالصف الثاني الثانوي تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية (أو العكس) يتم تسليم الطالب امتحان ورقي لمواد الشعبة التي يرغب في أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابي منه بذلك. 

وذلك على أن يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة به بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

- وفي حال حدوث عطل تقني أثناء أداء الطالب الامتحان الإلكتروني، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجي.

خطاب للمديرات بشأن تعليمات خاصة بالاستفسارات بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي العام(1)_1
خطاب للمديرات بشأن تعليمات خاصة بالاستفسارات بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي العام(1)_1
استمارة التقدم لامتحانات الاستمارة الالكترونية الأجنبية الثانية الأول والثاني الثانوي الأول والثاني الامتحان الإلكتروني التربية والتعليم والتعليم الفني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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