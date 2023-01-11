ياسر الزنكلوني: اكتسبت التواضع من الراحل عمر الشريف وهذا ما قاله لي الزعيم

قال الفنان ياسر الزنكلوني، إنه يحب التنوع في اختيار أدواره منوها إلى أنه ضد تصنيف الممثل في الأدوار النمطية.

وأضاف خلال استضافته في أحد البرامج الفنية، أن هذا ما يخلق الاستفزاز لدى الممثل والانتقال من شخصية لأخرى، وحتى لو كان الدور صغير يجب على الفنان أن يبحث عن شكل جديد ليقدمه.

أكد ياسر الزنكلوني أنه اكتسب من الفنان العالمي القدير عمر الشريف أهم ميزة هي "التواضع" وكان اللقاء الأول بيننا كله حب واهتمام كبيرين.

كما نوه حديثه عن موقف لا ينساه مع الزعيم الفنان القدير عادل إمام حيث أكد أنه أشاد به وبقدراته التمثيلية معتبرًا ذلك هذه شهادة كبيرة من أحد عمالقة الفن المصري.

وعن الدور المفضل لديه أعرب الفنان ياسر الزنكلوني عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "سلسال الدم" أمام الفنانة القديرة عبلة كامل والفنان الكبير رياض الخولي والذي قام فيه بأداء دور الضابط واستطعت أن أضع بصمتي في الشخصية.

وشارك النجم ياسر الزنكلوني في العديد من الأعمال المهمة منها مسلسل الزيبق مع النجم كريم عبدالعزيز في شخصية كامل، مسلسل كفر دلهاب مع النجم يوسف الشريف في شخصية عمران.