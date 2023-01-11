محافظ الإسكندرية وسفير اليابان يفتتحان ورشة حياكة متكاملة بمركز التدريب المهني

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه هيروشي أوكا سفير اليابان لدى مصر ومساعديه، والدكتور محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وممثلي الجمعية، اليوم، ورشة حياكة متكاملة حديثة بمركز التدريب والتشغيل المهني في غيط العنب، وذلك في إطار مشروع دعم الصناعة الممول من سفارة اليابان بالقاهرة، بهدف دعم الإستثمار في مجال الصناعات اليدوية لتأهيل وتدريب الشباب على العمل المهني والفني.

وخلال الافتتاح رحب محافظ الإسكندرية بسفير اليابان لدى مصر والوفد المرافق له، ووجه لهم الشكر على دعم مركز التدريب بجهازي لحام محاكي لعمليات اللحام وذلك لرفع كفاءة التدريب دون إهدار للجهد والوقت والخامات، وثمن قيام السفارة بتجهيز ورشة حياكة «خياطة» متكاملة عبارة عن 10 ماكينات خياطة متطورة مختلفة الأنواع لرفع كفاءة ومهارة الأيدي العاملة والفنيين والمتدربين بالمركز.

يذكر أن مركز التدريب الفني والمهني بالإسكندرية يضم 12 ورشة مختلفة في أكثر من تخصص منها ما يتعلق بالكهرباء، واللحام، والسيارات، والخياطة، والنجارة، والتبريد والتكييف، والطهي والأعمال اليدوية وغيرها، ويقوم المركز بتدريب نحو 3 آلاف متدرب سنويًا في مختلف المهن والحرف اليدوية.

وأعرب سفير اليابان عن سعادته بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمحافظة برئاسة اللواء محمد الشريف، وتحدث عن أهمية ربط التدريب بسوق العمل وأهمية التدريب على الحرف والاعمال اليدوية في مساعدة الناس، مشيراً إلى أهمية وجود الجامعة اليابانية في مدينة الإسكندرية.

وخلال الإفتتاح تفقد محافظ الإسكندرية الورش التدريبية بالمركز، مشيدًا بالبرامج التدريبية الذي يقدمها المركز لخدمة المتدربين وبالإمكانيات التدريبية الموجودة في المركز، مشيرًا إلى أهمية وجود العمالة الفنية الماهرة لأي دولة مهما تقدمت فيها التكنولوجيا، مؤكدًا على أن تطور وتوافر المهن اليدوية يدل على تطور الدول.

وفي ختام الزيارة وجه محافظ الإسكندرية دعوة لسفير دول اليابان والوفد المرافق له لزيارة عدد من الأماكن التاريخية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وزيارة المناطق الصناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة.

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